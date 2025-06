Hockey pista | la Newco Roller Matera è campionessa d’Italia al femminile

La passione e la determinazione della Newco Roller Matera si sono concretizzate nel trionfo del campionato italiano di hockey pista femminile 2025. Dopo una semifinale emozionante contro il Valdagno, le lucane hanno dominato la finale contro la Rotellistica Scandianese, confermando il loro ruolo di super favorite. Un risultato che testimonia il talento e l’impegno di questa squadra, pronta a scrivere nuove pagine di storia. La vittoria è solo l’inizio di un prestigioso percorso...

La Newco Roller Matera non sbaglia un colpo e da favorita della Final Four, in casa, vince lo scudetto 2025 della Serie A Femminile di hockey pista per la stagione 2024-2025. Le lucane, dopo aver superato in semifinale 4-3 il Valdagno in un incontro tiratissimo, si sono imposte addirittura per 7-1 contro la Rotellistica Scandianese, in un duello di fatto controllato dall’inizio alla fine. Troppo forti Taccardi (autrice di due reti insieme a Tarrida) e compagne: abili a scoperchiare la partita con la rete di Lamacchia e poi di condurla in porto prima con il 4-0 del primo tempo e poi con il 7-1 finale, con le emiliano-romagnole in grado di segnare la rete della bandiera per il momentaneo 5-1 con Gimeno. 🔗 Leggi su Oasport.it