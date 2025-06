Ho visto l’orrore Donna e neonata trovate morte c’è un testimone | Non riuscirò più a dormire

svelata davanti agli occhi di tutti: una scena di orrore che ha sconvolto l'intera comunità. Donna e neonata trovate senza vita, un testimone che ora deve fare i conti con il trauma e l'angoscia di non poter più dormire. Un delitto che lascia aperti più quesiti che mai, e che ci ricorda quanto la realtà possa essere più spaventosa di ogni immaginazione. La scena si è...

Un sabato che doveva essere all’insegna del relax si è trasformato in un incubo per Salvo Pennisi. Era seduto su un telo da picnic, in un’area verde a pochi passi da casa, quando due donne gli si sono avvicinate tremanti. “ Abbiamo paura, qui vicino abbiamo visto qualcosa di strano”, gli hanno detto. Da quel momento, una tranquilla giornata di inizio giugno si è trasformata in uno dei casi più agghiaccianti della cronaca romana. La scena si è consumata in un parco nella zona sud della Capitale. Inizialmente, Pennisi, siciliano trasferitosi da anni a Roma, ha pensato si trattasse di un oggetto abbandonato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Visto Orrore Donna Neonata

Neonata e una donna morte nel parco a Roma: «Sembrava una bambola, non so se dormirò più» - «Sembrava un bambolotto, non avrei mai pensato che si potesse trattare di un essere umano. Dalla stradina si vedeva solo un fianco, nascosto tra i rovi. Non ci posso credere», dice ... Lo riporta ilmattino.it

Orrore nel parco di Villa Pamphili. Trovati i corpi di donna e neonata - La bimba di 6-8 mesi era nascosta fra i rovi. Il racconto di chi l’ha vista: sembrava un bambolotto. Poi l’altra scoperta, un cadavere all’interno di un sacco nero. Il pm: presto per fare ipotesi. Come scrive quotidiano.net

L'orrore di Roma: ipotesi di un unico assassino per la donna e la neonata trovate morte - I due corpi trovati vicini a Villa Pamphili. Si cerca la persona che si sarebbe sbarazzato della donna e della piccola ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Hai Mai Visto un Bagno come Questo? (@alina_pasa) #shorts