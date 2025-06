Ho sposato un ragazzo di 43 anni più giovane di me Mi chiamano nonna e dicono che sta con me per soldi La gente pensa che io sia pazza | lo sfogo di Kate

Nonostante le critiche e i giudizi della gente, Kate e Ablack dimostrano che l’amore vero trascende ogni convenzione. La loro storia, fatta di coraggio e passione, sfida gli stereotipi e ci invita a riflettere su cosa significhi davvero essere felici. Tra commenti sarcastici e sguardi curiosi, loro continuano a vivere la loro favola, dimostrando che il cuore non ha età né limiti. E la loro storia è solo all’inizio...

Kay ha 68 anni e Ablack ne ha 25 e sono una coppia. Tra i due ci sono 43 anni di differenza, ma "al cuor non si comanda. Come riporta il tabloid The Sun, i due si sono conosciuti su Facebook fino ad arrivare, passo dopo passo, alla celebrazione del matrimonio. A tre giorni dal primo appuntamento Ablack ha fatto la proposta di matrimonio alla donna. La coppia è stata la protagonista di una puntata del reality " Love Don't Judge ", la coppia ha ammesso di essere costantemente giudicata e che Kay è stata persino accusata di essere la "nonna" di Ablack. " Ad Ablack è piaciuto qualcosa che ho pubblicato sui social.