Ho sparato al vicino ma non è vero | sequestrati due fucili

"Ho sparato al vicino", così ha dichiarato un uomo al centralino del Nue 112, ma fortunatamente non era vero. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, gli hanno tuttavia sequestrato delle armi che teneva in casa. Grande tensione nel pomeriggio di sabato 7 giugno, come riportato da Telequattro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it