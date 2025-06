Ho maltratto per anni il mio corpo ho perso 10 kg e sono fiero Giocavo con lo stereotipo dell’uomo de panza e del cantautore gucciniano | così Brunori Sas

Dopo anni di battaglie interiori e maltrattamenti al mio corpo, ho finalmente raggiunto un traguardo importante: ho perso 10 kg e mi sento più forte che mai. Come Brunori Sas con "L’albero delle noci", anche io sto coltivando il mio benessere, pronto a dare i frutti di una rinascita personale. La vita è fatta di sfide, ma ogni vittoria ci avvicina alla nostra versione migliore. È tempo di affrontare nuove stagioni con entusiasmo e determinazione.

“L’albero delle noci” di Brunori Sas si prepara a dare i suoi frutti anche nella stagione estiva: dal 28 giugno Dario Brunori animerà le arene e le rassegne musicali d’Italia con 13 date a cielo aperto. In una intervista a Il Corriere della Sera, il cantautore ha raccontato molti aspetti della sua vita priva. A iniziare dalla crisi di mezza età, Brunori Sas ha 47 anni. “La crisi la viviamo tutti e credo sia ormai cronicizzata, dai 40 anni in avanti ci siamo dentro tutti: – ha affermato – siamo dei post- adolescenti cronici. Io la vivo con gioia e ironia e non con senso di colpa. Faccio pure attivita? fisica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it