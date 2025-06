Ho avuto il reumatismo articolare Ricordo le siringhe di penicillina e la portinaia che mi faceva le iniezioni tutti i giorni alle 5 | lo rivela Piero Chiambretti

Piero Chiambretti rivela un ricordo commovente della sua infanzia, segnato dal reumatismo articolare e dalle siringhe di penicillina affidate alla portinaia. Un passato difficile, arricchito da un legame profondo con una madre straordinaria scomparsa prematuramente. La sua storia non è solo un racconto di sofferenza, ma anche di resilienza e amore, che lo ha plasmato in ciò che è oggi.

Piero Chiambretti è impegnato su Rai 3 ogni giovedì in prima serata con "Donne sull'orlo di una crisi di nervi". In una intervista a Vanity Fair ha parlato anche del rapporto bellissimo con la madre e di una infanzia certamente non "ordinaria". "Ho avuto un'educazione particolare perché i miei amici – ha raccontato il conduttore – erano della più cruda periferia e mia madre, santissima donna, scomparsa a causa del Covid cinque anni fa, era l'unica a gestirmi". Poi ricorda: "Le tate e le nonne non c'erano, quindi era obbligata a mandarmi alle scuole private: studiavo con i più ricchi e mi divertivo con i più poveri.