hermès lancia le sue prime cuffie audio a 11 800 euro

Hermès entra nel mondo dell'audio grazie a un paio di cuffie capaci di combinare un suono fantastico a un design elegante dal tocco artigianale. Siamo di fronte a un gioiello sonoro che segna un'incursione inedita ma perfettamente coerente nel mondo della tecnologia, con il rigore formale e l'attenzione ai materiali che contraddistinguono Hermès da quasi due secoli. La musica ora ha il profumo del cuoio. Fedele al proprio Dna, la maison non ha lasciato nulla al caso nel progettare un oggetto hi tech di grande impatto visivo. Il casco è rivestito in pelle di vacchetta in due tonalità iconiche: Chocolat e Rouge Hermès. 🔗 Leggi su Gqitalia.it