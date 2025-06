Heghset a LA pronti a intervenire anche i marines

In un momento di crescente tensione a Los Angeles, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Peter Hegseth, annuncia una possibile mobilitazione dei Marines di Camp Pendleton, pronti a intervenire se le violenze dovessero protrarsi. Una misura che sottolinea l’allerta massima e la volontà di garantire la sicurezza pubblica. La questione si fa sempre più urgente: quali saranno le mosse successive?

Il segretario statunitense alla Difesa, Peter Hegseth, ha scritto su X che "se le violenze (a Los Angeles, n.d.r.) continuano, anche i marines in servizio a Camp Pendleton (base dei marines in California, n.d.r.) saranno mobilitati - sono in massima allerta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Heghset, a LA pronti a intervenire anche i marines

In questa notizia si parla di: Marines Heghset Pronti Intervenire

