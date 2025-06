Harder Juventus occhi anche sul gioiello dello Sporting! Sondaggio dei bianconeri | ecco il piano per la punta classe 2005 I dettagli

La Juventus si prepara a sorprendere ancora, puntando con decisione su giovani talenti di grande prospettiva. Dopo aver sondato Gyokeres, i bianconeri allungano lo sguardo anche su uno dei gioielli più promettenti dello Sporting: il classe 2005 Harder. Un piano ambizioso che potrebbe rivoluzionare l’attacco della prossima stagione, aprendo scenari entusiasmanti per il futuro della squadra. Ecco tutti i dettagli su questa interessante strategia di mercato.

Harder Juventus, occhi anche sul gioiello dello Sporting! Novità in vista della prossima stagione: cosa filtra sul talento classe 2005. Non solo Gyokeres, il sogno del calciomercato Juve per l'attacco, in casa Sporting. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, nel mirino della dirigenza bianconera ci sarebbe anche il 20enne Harder. Il promettente centravanti classe 2005 sarebbe già stato sondato nelle scorse settimane come possibile punta aggiuntiva. I bianconeri pensano anche a lui per rinforzare l'attacco della prossima stagione.