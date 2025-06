Hanno violentato una turista canadese in un b&b | condannati due cugini

Un episodio gravissimo scuote la città: due cugini sono stati condannati per aver violentato una turista canadese in un bed & breakfast vicino alla stazione. La testimonianza e le prove emerse durante il processo hanno portato alla luce un dramma che ha sconvolto tutti, evidenziando ancora una volta l’importanza di tutela e sicurezza per i visitatori. Una vicenda che ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare e promuovere rispetto e protezione per ogni individuo.

La violenza sessuale sarebbe avvenuta in un b&b di via Antonio Marinuzzi, vicino alla Stazione, ma lei, una turista canadese, si sarebbe resa conto di essere stata stuprata soltanto dopo diverse ore, quando aveva riaperto gli occhi e trovato la stanza in disordine, un bicchiere rotto e dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Hanno violentato una turista canadese in un b&b": condannati due cugini

