Hamilton arriva la clamorosa difesa | Complicato farlo

ltima analisi, il blasone di Hamilton non si discute, e ora arriva la sua clamorosa difesa. Tra sfide complicate e una Ferrari ancora in fase di perfezionamento, il pilota britannico si prepara a riscrivere il suo destino in pista. Le parole di un grande ex mettono in luce il suo valore e la sua tenacia, dimostrando che, nel mondo della Formula 1, nulla è ancora deciso. E così, tutto è ancora da scrivere...

Lewis Hamilton fin qui non ha incantato, colpa anche di una Ferrari poco performante: arrivano le parole del grande ex che lo difendono Una vittoria nella gara Sprint in Cina, il terzo posto a Miami grazie ad una strategia d’azzardo per quanto riguarda la sosta. Sono fin qui gli unici risultati di prestigio ottenuti da Lewis Hamilton con la Ferrari. Alla sua prima stagione con il Cavallino, in nove Gran Premi nessuna vittoria tantomeno podio ed il sesto posto in classifica generale con 71 punti e giĂ un ritardo abissale dalla testa. Insomma, di certo non benissimo e forse nemmeno lui si aspettava un principio di mondiale così. 🔗 Leggi su Sportface.it

Imola, primo colpo di scena: Leclerc indisposto, salta il giovedì in pista. Hamilton arriva con un Purosangue - Inizia con un colpo di scena il fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.

Hamilton, arriva la clamorosa difesa: “Complicato farlo” - La mano tesa al pilota del Cavallino arriva da Carlos Sainz, attualmente alla Williams ed ex ferrarista. Hamilton e le difficoltà in Ferrari: le parole del grande ex – Sportface.it (screen Youtube) ... Da sportface.it

Hamilton non sta bene in Ferrari, clamorosa indiscrezione: "Ho il morale giù" la confidenza con la giornalista Sky - Campanello d'allarme in casa Ferrari, dalla Spagna arrivano le voci di un Hamilton non a suo agio col team di Maranello. Intanto Lewis si è scusato e confidato con una giornalista di Sky ... Scrive sport.virgilio.it

Clamoroso Russell, vince il GP del Belgio con un solo pit-stop battendo Hamilton per la doppietta Mercedes. Quarto Leclerc - La cronaca Clamorosa ... di sè Hamilton che deve guardarsi da Piastri mentre Leclerc tiene a bada Verstappen e Norris Russell resiste clamorosamente a Hamilton e dietro di loro arriva Piastri ... Si legge su msn.com