Hai una sigaretta? poi le botte e la rapina | 17enne aggredito lungo il Naviglio

Una tranquilla serata di festa si è trasformata in un incubo per un 17enne a Pavia, vittima di una rapina lungo il Naviglio durante l'inaugurazione del Luna Park. Mentre passeggiava tra amici e luci sfavillanti, due giovani sconosciuti gli si sono avvicinati con intenti violenti, chiedendogli una sigaretta prima di passare al peggio. La sicurezza dei nostri ragazzi è una priorità: scopriamo cosa è successo e come prevenire simili incidenti.

Pavia, 8 giugno 2025 - Minorenne rapinato sull'Alzaia. Erano le 20.30 circa di venerdì 6 giugno, serata inaugurale del Luna Park nell'area spettacoli a fianco dello stadio. E proprio in quella direzione pare che stesse camminando il 17enne, lungo il Naviglio, nel tratto tra il ponte rimosso e piazzale San Giuseppe, quando è stato avvicinato da due giovani, più o meno coetanei, a lui sconosciuti. Lo hanno fermato con il pretesto di chiedergli una sigaretta, ma poi lo hanno aggredito: con la forza gli hanno preso il portafogli che teneva nella tasca dei pantaloni, colpendolo con un pugno e uno spintone che lo hanno fatto finire a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Hai una sigaretta?” poi le botte e la rapina: 17enne aggredito lungo il Naviglio

