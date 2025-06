Hai più di 30 anni? Sei più vecchio della maggior parte delle persone al mondo

Se hai più di 30 anni, sei già tra i protagonisti del grande scorrere della vita, con un’esperienza preziosa e una prospettiva unica. In un mondo che ridefinisce continuamente cosa significhi invecchiare, l’età diventa un concetto fluido, plasmato dalla percezione di sé, dallo stile di vita e dalle opportunità. La vera domanda è: come possiamo vivere al meglio ogni fase, abbracciando il nostro percorso personale? Scopriamolo insieme.

Nell’attuale dibattito sulla longevità, spesso l’età diventa il centro di una questione del tutto soggettiva: ci si può sentire giovani o vecchi a 40 anni, più grandi a 25, più performativi a 50. In questa percezione di sé e delle proprie risorse psico-fisiche l’età anagrafica è solo una parte dell’equazione: dall’età percepita a quella biologica e ancora a quella sociale, diversi sono i parametri che regolano la nostra esatta posizione nell’arco dell’esistenza. Questo è uno dei motivi per cui confrontarsi invece con un parametro oggettivo come l’età mediana globale può risultare sorprendente. È quello che permette di fare l’ultima analisi sul tema pubblicata da Our World in Data: nel 2025 l’età mediana è stimata in circa 30 anni. 🔗 Leggi su Open.online