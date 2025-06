ha messo la mano sul cuore mattarella strega rondine

Il gesto di Mattarella, con la mano sul cuore, ha suscitato un’emozione profonda, simbolo di sincerità e connessione. Per un’africana come lui, è un gesto che trasmette molto più delle parole, richiamando l’inno nazionale e il senso di unità. A Rondine, questo momento rappresenta la forza condivisa di giovani segnati dalla guerra, pronti a sfidare l’inganno dell’indifferenza e a costruire un futuro di speranza.

“Il gesto della mano sul cuore, mi ha fatto trepidare perchè è stato autentico, sincero. Sono africana e per noi i gesti vengono prima delle parole”. Quel gesto nel Mali riconduce al canto dell’inno nazionale. Un canto che si condivide, come qui a Rondine, si condivide il dolore e la speranza, la fatica e l’energia di ragazzi con le cicatrici della guera addosso. ragazzi coraggiosi perchè si mettono in gioco per rifiutare l’inganno del conflitto, lo schema del nemico sul quale si costruiscono muri di odio. Nel borgo alle porte della città i giovani sperimentano il “metodo” del dialogo, anche quando costa fatica, anche quando sembra impossibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it