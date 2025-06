Ha detto sì al Napoli altro colpo di Manna | Conte gongola

Il Napoli continua a scrivere la sua storia di successi e ambizioni, e con ogni nuovo acquisto si avvicina sempre di più a raggiungere obiettivi straordinari. Dopo aver conquistato lo scudetto e aver già messo a segno colpi importanti come De Bruyne, il club azzurro punta a rafforzare la rosa per mantenere il trono e competere ai massimi livelli in Champions League. La sessione di calciomercato promette emozioni da capogiro: il primo colpo del Napoli sta per essere svelato, lasciando tutti con il fiato sospeso...

Il Napoli, dopo quello di De Bruyne, ha ottenuto un altro sì molto importante Il Napoli, dopo lo scudetto vinto due settimane fa al Maradona, vuole costruire una squadra che possa sia difendere il campionato appena vinto che andare il più avanti possibile in Champion League. Il club azzurro, dunque, è molto attivo in sede di calciomercato. Basta pensare che, almeno di colpi di scena che sarebbero davvero incredibili, il primo colpo del Napoli sarà l’ingaggio di Kevin De Bruyne. Tuttavia, oltre a quello del fuoriclasse belga, il team partenopeo ha incassato un altro sì. Calciomercato Napoli, l’obiettivo azzurro ha detto sì a Manna: l’annuncio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Ha detto sì al Napoli”, altro colpo di Manna: Conte gongola

Monica Napoli (@Monicanpl)

