Gyokeres Juve e non solo | occhi sempre puntati in casa Sporting c’è un nuovo nome nel mirino della dirigenza bianconera Di chi si tratta

Gli occhi di casa Juventus sono ancora rivolti al mercato internazionale, con Viktor Gyokeres nel mirino, ma non è l’unico nome caldo in lista. La dirigenza bianconera punta a rafforzare un reparto offensivo pronto a una vera rivoluzione. Con i riflettori sempre puntati su talenti di livello, il futuro si fa sempre più interessante: ecco chi potrebbe sbarcare a Torino per alzare il livello della squadra.

Gyokeres Juve e non solo: occhi sempre puntati in casa Sporting Lisbona, c'è un nuovo nome nel mirino della dirigenza bianconera. Di chi si tratta. Il calciomercato Juve continua a non perdere di vista Viktor Gyokeres, che insieme a Jonathan David rappresenta uno degli obiettivi principali per rinforzare un reparto offensivo che subirà una mezza rivoluzione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in casa dello Sporting Lisbona ci sarebbe però un nuovo nome finito nei radar della dirigenza bianconera: si tratta del 20enne Harder, sondato nelle scorse settimane come possibile punta aggiuntiva.

