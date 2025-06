Guido Harari – Tower of Song | la grande mostra fotografica a Castelnuovo Magra

Immergiti nell’incanto di “Guido Harari – Tower of Song”, la straordinaria mostra fotografica che trasforma il Castello dei Vescovi di Luni in un palcoscenico di immagini iconiche e melodie senza tempo. Dal 13 giugno al 12 ottobre 2025, lasciati conquistare da un viaggio emozionante tra arte e musica, guidato dall’obiettivo di uno dei più grandi talenti italiani contemporanei. Non perdere questa imperdibile esperienza che celebra l’arte visiva e sonora in un contesto unico.

Dal 13 giugno al 12 ottobre 2025, la Torre del Castello dei Vescovi di Luni a Castelnuovo Magra (SP) ospita Guido Harari – Tower of Song, una delle mostre fotografiche più attese dell'estate 2025 in Liguria. Un viaggio unico tra fotografia e musica, attraverso gli scatti iconici di uno dei più grandi fotografi italiani contemporanei.

