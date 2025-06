Guido Harari Tower of Song | la grande fotografia musicale in mostra a Castelnuovo Magra

Immergiti nella magia della musica e della fotografia con "Guido Harari. Tower of Song", la mostra evento che prende vita nel suggestivo castello di Castelnuovo Magra. Dal 13 giugno al 12 ottobre 2025, scopri le immagini che hanno catturato l'essenza dei più grandi artisti internazionali, rendendo omaggio a un maestro italiano che ha saputo trasformare i ritratti in vere opere d'arte. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di cultura e creatività .

Dal 13 giugno al 12 ottobre 2025, la Torre del Castello dei Vescovi di Luni a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia, ospita "Guido Harari. Tower of Song": una mostra-evento imperdibile per gli amanti della fotografia e della musica. Dopo dieci anni dedicati ai grandi maestri della fotografia internazionale, il borgo ligure rende omaggio a Guido Harari, fotografo italiano celebre in tutto il mondo per i suoi intensi ritratti di artisti e musicisti. In esposizione, oltre 55 immagini iconiche: da Freddie Mercury a Luciano Pavarotti, da Tina Turner a Fabrizio De André, fino a David Bowie, immortalati con lo sguardo intimo e potente che ha reso Harari un riferimento assoluto nella fotografia musicale.

