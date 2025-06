Guida ubriaco fradicio alle 8 di mattina e va a sbattere con l' auto

Una mattina come tante a Montefiascone, ma quella di oggi si trasforma in un episodio che mette in discussione il senso di responsabilità di alcuni. Alle 8 di mattina, un guidatore completamente ubriaco fradicio si è schiantato contro un arco salva pedoni, all’interno di una zona trafficata e vivace. La scena, incredibile e preoccupante, ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri, che hanno fermato un comportamento pericoloso e rischioso per tutti.

Lo hanno trovato alla guida dell'auto ubriaco fradicio, dopo aver sbattuto contro un arco salva pedoni. Il tutto solo alle 8 di mattina a Montefiascone, in un orario con elevatissimo indice di traffico pedonale e veicolare. I carabinieri della stazione sono intervenuti nella centralissima via.

