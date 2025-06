Guida spericolata nella notte 15enne con un’Audi supera posto di blocco e si schianta contro un palo

Una notte di paura a Taranto: un 15enne a bordo di un'Audi senza patente ha sfidato la legge, superando un posto di blocco e schiantandosi contro un palo in una zona affollata. Un inseguimento ad alta quota, culminato in un incidente, ha messo in allarme tutta la città . La corsa spericolata si è conclusa con la denuncia del giovane. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda incredibile.

L'inseguimento la notte scorsa a Taranto, in una zona piena di persone: alla guida di un'auto un ragazzo di 15 anni senza patente che ha tentato di sottrarsi all'alt della polizia dando inizio a una fuga poi terminata con un incidente. È stato denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

