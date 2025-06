Guerra in Donbas a Milano sarà proiettato un film filorusso Scoppia il caso

A Milano, il dibattito sulla guerra in Donbas si accende con la proiezione di un documentario filorusse nel quartiere di Baggio. "Donbass ieri, oggi e domani" suscita polemiche e interrogativi sulla narrazione del conflitto. Un evento che mette in discussione i confini tra informazione e propaganda, coinvolgendo la comunità locale in un acceso confronto. Il caso scuote la città: fino a che punto può essere uno spazio privato il luogo di una verità controversa?

Scoppia il caso, a Milano, della proiezione di un documentario filorusso, prodotto da RT (ex Russia Today), che verrà mostrato in uno spazio privato nel quartiere di Baggio. La pellicola, che si intitola "Donbass ieri, oggi e domani", ripercorre la recente storia delle regioni ucraine di Donetsk. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Guerra in Donbas, a Milano sarà proiettato un film filorusso. Scoppia il caso

In questa notizia si parla di: Filorusso Milano Scoppia Caso

Guerra in Donbas, a Milano sarà proiettato un film filorusso. Scoppia il caso - La proiezione di "Donbass ieri, oggi e domani", prodotto da Rt. Europa Radicale: "Questi documentari sono vietati da un regolamento dell'Unione europea" ... Si legge su milanotoday.it