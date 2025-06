Gruppo vocale georgiano in concerto

Vivere un'esperienza sonora indimenticabile e immergersi nelle radici più profonde della cultura georgiana. Un concerto straordinario quello in programma domani sera, lunedì alle 21, nella chiesa di Santa Marta a Lecco. È il concerto dei cantori dell’ensemble vocale Adilei di Tbilisi, un’occasione unica per conoscere l’antichissima tradizione musicale della Georgia, un paese che conserva una tra le più antiche forme di polifonia del mondo. I cantori del gruppo vocale Adilei sono considerati oggi il miglior ensemble di canto popolare georgiano per il loro straordinario talento e

Un concerto straordinario quello in programma domani sera, lunedì alle 21, nella chiesa di Santa Marta a Lecco. È il concerto dei cantori dell' ensemble vocale Adilei di Tbilisi, un'occasione unica per conoscere l'antichissima tradizione musicale della Georgia, un paese che conserva una tra le più antiche forme di polifonia del mondo. I cantori del gruppo vocale Adilei sono considerati oggi il miglior ensemble di canto popolare georgiano per il perfetto equilibrio tra virtuosismo canoro, competenza e capacità comunicativa. Non si limitano a riprodurre canti d'archivio o storici, ma creano versioni uniche.

