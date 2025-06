Grottaminarda prof e studenti in campo | vince il gioco di squadra

passione, dove il vero vincitore è stato lo spirito di squadra e l’unità tra tutte le generazioni. Un pomeriggio che ha dimostrato come lo sport possa essere il ponte ideale per rafforzare legami, insegnare valori e creare ricordi indelebili. In un mondo che corre veloce, moments come questi ricordano quanto sia importante condividere il gioco e la vita con entusiasmo e rispetto.

Al campo sportivo "Massimo Romano" di Grottaminarda una bellissima domenica all'insegna del divertimento, del sano agonismo tra due generazioni, di condivisione di un'attività tra adulti e ragazzi, tra professori ed alunni, al di fuori dell'ambiente scolastico. Una sfida giocata con impegno e.

