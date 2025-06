Grottaglie Musica in piazza 2025 | il SIAP elogia i giovani musicisti dell’I C Pignatelli

Grottaglie si anima con “Musica in Piazza 2025”: una serata indimenticabile di talento, passione e dedizione che ha visto protagonisti i giovani musicisti dell’Istituto Pignatelli. Il SIAP elogia il loro impegno e la loro crescita, sottolineando come eventi come questo siano fondamentali per coltivare il futuro della musica e della cultura locale. La musica, infatti, unisce, ispira e trasforma...

Tarantini Time Quotidiano Una serata di emozioni, talento e impegno quella di “Musica in piazza 2025”, l’evento organizzato dall’Istituto Comprensivo “F.G. Pignatelli” di Grottaglie, che ha visto protagonisti i giovani musicisti dei corsi ad indirizzo musicale. Tra il pubblico anche Pasquale Antonazzo, segretario provinciale del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) di Taranto, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’iniziativa e per i ragazzi coinvolti. «Qualche sera fa, invitato all’evento Musica in piazza 2025 organizzato dall’I.C. F.G. Pignatelli di Grottaglie – ha dichiarato Antonazzo – ho avuto la possibilità di ascoltare l’orchestra composta da giovani musicisti dei corsi ad indirizzo musicale». 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie, “Musica in piazza 2025”: il SIAP elogia i giovani musicisti dell’I.C. Pignatelli

