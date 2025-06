Grosso incendio di sterpaglie | Polizia Locale mette in salvo 93enne sola in casa

Un violento incendio di sterpaglie divampa a Brindisi, in contrada Lobia, ponendo in allerta la comunità. Ma mentre le fiamme minacciavano di espandersi, un'eroica agente della Polizia Locale si è distinta salvando una anziana di 93 anni rimasta sola in casa. La sua prontezza ha evitato una tragedia e dimostrato ancora una volta il valore del coraggio e della dedizione. La situazione è sotto controllo, e l'intera città si unisce nel ringraziarla.

BRINDISI - Un grosso incendio di sterpaglie si è acceso nel pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno, in contrada Lobia a Brindisi. Nella circostanza, una agente della Polizia Locale di Brindisi ha messo in salvo una signora di 93 anni che era sola in casa. Già spenta una parte dell'incendio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Grosso incendio di sterpaglie: Polizia Locale mette in salvo 93enne sola in casa

