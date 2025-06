Grimaldi Avs | Governo e Ue garantiscano sicurezza equipaggio della Madleen

L’equipaggio della nave Madleen, parte della Freedom Flotilla Coalition, si trova in grave pericolo mentre cerca di portare aiuti umanitari a Gaza. È fondamentale che il governo italiano e l’UE intervengano immediatamente per garantire la sicurezza dei membri dell’equipaggio e rispettare il loro diritto di operare senza minacce o impedimenti. La tutela di queste vite è un dovere che non può essere trascurato.

"E’ urgente per la tutela dei membri dell’equipaggio della nave Madleen, della Freedom Flotilla Coalition partita il 1° giugno da Catania con un carico di aiuti umanitari destinati a Gaza. L’equipaggio sta affrontando gravi minacce dal Governo israeliano che vuole bloccarla e impedire lo scopo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Grimaldi (Avs): "Governo e Ue garantiscano sicurezza equipaggio della Madleen"

