Grifo l’iscrizione cambia il girone Fuori Lucchese e Spal salve ai playout

La corsa verso la nuova stagione di Lega Pro è più agguerrita che mai: mentre Perugia e altre squadre hanno presentato le proprie domande con impegno, il destino del Grifo si gioca tutto nei prossimi giorni. La verifica della Co.Vi.So.C. sarà decisiva: se tutto andrà secondo i piani, l’iscrizione sarà confermata e il campionato prenderà forma. Ma...

Il Perugia ha presentato regolare domanda di iscrizione, seguendo alla lettera tutte le richieste della Lega Pro. Ora i dossier presentati dal Grifo e dalle altre squadre passano al vaglio della Co.Vi.So.C. (Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche), che avrà tempo fino al 13 giugno per analizzare nel dettaglio ogni domanda ricevuta, verificando che tutte le società rispettino i criteri economico-finanziari previsti. Ma la mezzanotte del 6 giugno non è stata altrettanto serena per alcune piazze storiche che hanno alzato bandiera bianca, gettato nello sconforto le tifoserie e che di conseguenza ridisegneranno il prossimo campionato di serie C e il girone del Perugia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grifo, l’iscrizione cambia il girone. Fuori Lucchese e Spal, salve ai playout

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Grifo Iscrizione Cambia Girone

Ascoli Calcio, mai così poche vittorie in C nel girone di ritorno. Anche nell'anno del fallimento si fece meglio https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A5CB4-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,04EDE1E0-3BF5-11F0-80 Partecipa alla discussione

Frammenti del double di 7gg fa! Cercando di allontanare le sirene su #Cantore, e riflettendo su come l'Arsenal affrontato nel girone di #UWCL, perdendoci in trasferta solo all'89° (male in casa), oggi abbia vinto la coppa contro il Barça! Grazie per questa st Partecipa alla discussione

Grifo, l’iscrizione cambia il girone. Fuori Lucchese e Spal, salve ai playout - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Lo riporta msn.com

La Juventus Next Gen cambia girone in Serie C? Perché è possibile - Saranno ultimi giorni di giugno importanti per quanto riguarda le iscrizioni in Serie C ... due squadre non potrebbero giocare nello stesso girone, come ha spiegato lo stesso Marani, presidente ... tuttosport.com scrive

Calcio Catania: Sigi al lavoro per le pratiche burocratiche necessarie all’iscrizione al campionato