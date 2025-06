Greta Thunberg verso Gaza su nave carica di cibo | Le minacce di Israele non vi fermano

Greta Thunberg si schiera ancora una volta dalla parte della giustizia, navigando verso Gaza con una nave carica di aiuti umanitari. La Maddelen trasporta farina, riso e kit per l’acqua potabile, simboli di speranza in un contesto di crisi. Ma le minacce di Israele non fermano le ambizioni di solidarietà e protesta. In un momento così delicato, il mondo osserva con sgomento: riusciranno gli attivisti a superare gli ostacoli e portare un messaggio di speranza?

Il carico della Madleen è composto prevalentemente da farina, riso e kit per rendere l'acqua potabile. Tutte risorse che non basteranno a risolvere la situazione tragica della Striscia, ma che servono principalmente a dimostrare i tentativi di Israele di controllare i carichi che arrivano verso la Palestina. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha inviato un messaggio agli attivisti, chiedendo loro di tornare indietro prima che l'Idf sia costretta ad intervenire. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Greta Thunberg verso Gaza su nave carica di cibo: “Le minacce di Israele non vi fermano”

In questa notizia si parla di: Israele Greta Thunberg Gaza

