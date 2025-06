Greta Thunberg rischia grosso | naviga verso Gaza per forzare il blocco Israele pronta ad affondare la nave

Greta Thunberg e gli attivisti della Freedom Flotilla sfidano ancora una volta le tensioni del Medio Oriente, navigando verso Gaza per rompere il blocco israeliano. Nonostante gli ordini delle autoritĂ israeliane di fermare la loro imbarcazione, la Madleen, partita da Catania il 1Âş giugno, prosegue il suo cammino. La protesta non si ferma: fino all'ultimo minuto, la determinazione resta alta, in un gesto di solidarietĂ che rischia di avere conseguenze pesanti.

La Madleen, imbarcazione della Freedom Flotilla salpata da Catania lo scorso primo giugno con l’obiettivo di sfidare il blocco imposto a Gaza, proseguirĂ il suo viaggio verso l’enclave nonostante l’ordine impartito dal governo di Israele alle Idf di impedirle di raggiungere la Striscia. Lo hanno dichiarato gli attivisti a bordo, tra cui figura la svedese Greta Thunberg. “Restiamo mobilitati fino all’ultimo minuto, finchĂ© Israele non interromperĂ internet e le reti di comunicazione”, ha dichiarato all’Afp l’eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan, che si trova a bordo della Madleen, attualmente in acque egiziane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Greta Thunberg rischia grosso: naviga verso Gaza per forzare il blocco. Israele pronta ad “affondare” la nave

