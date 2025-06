Greta De Santi accusa Corona | Avance indesiderate ha cercato di baciarmi nel bagno

Greta De Santi, nota influencer e ex concorrente di Ex On The Beach Italia, ha recentemente condiviso un episodio sconcertante avvenuto a casa di Corona. Durante un momento apparentemente casual, avrebbe subito avances indesiderate e tentativi di bacio che l’hanno lasciata incredula e imbarazzata. Un racconto che scuote il mondo dello spettacolo e solleva importanti questioni sul rispetto e i limiti personali. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

L’influencer Greta De Santi – ex di Ex On The Beach Italia – ha raccontato un episodio imbarazzante avvenuto a casa di Corona. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Greta De Santi accusa Corona: “Avance indesiderate, ha cercato di baciarmi nel bagno”

In questa notizia si parla di: Greta Santi Corona Accusa

La TikToker Greta De Santi: “Fabrizio Corona provò insistentemente a baciarmi. Entrò con un escamotage nel bagno” - Greta De Santi, giovane e influente TikToker, svela un episodio che ha scosso la sua esperienza con Fabrizio Corona.

Greta De Santi accusa Corona: “Avance indesiderate, ha cercato di baciarmi nel bagno” - L’influencer Greta De Santi – ex di Ex On The Beach Italia – ha raccontato un episodio imbarazzante avvenuto a casa di Corona ... Segnala golssip.it

Fabrizio Corona, Greta De Santi svela: “Mi ha seguito fino in bagno” - L'influencer Greta Santi ha svelato un retroscena sul re dei paparazzi Fabrizio Corona sottolineando come ci abbia pesantemente provato con lei. libero.it scrive

Fabrizio corona e greta de santi: l’incontro a casa e l’episodio raccontato dall’influencer - Greta De Santi racconta su Twitch un episodio di tentativo di approccio insistente da parte di Fabrizio Corona durante una serata tesa con la sua fidanzata gelosa, conclusasi con il suo allontanamento ... Segnala gaeta.it