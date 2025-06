Grazie lo stesso Jannik Sinner sfida il tifo contro francese e perde da Alcaraz dopo una partita leggendaria

In un torneo ricco di emozioni, Jannik Sinner ha sfidato il destino e il tifo contro, regalando una delle partite più leggendarie degli Internazionali di Francia. Due set intensi, una rimonta nel quarto e un ultimo set infinito, testimoniano la sua determinazione e il suo talento. Nonostante la sconfitta, la sua performance resterà impressa come un esempio di coraggio e passione, che lo spinge verso nuovi traguardi nel mondo del tennis.

Due set combattuti, vinti di classe, un passaggio a vuoto nel terzo, la forza tranquilla del grande campione che impone il suo gioco nel quarto set, perso solo al tiebreak, dopo aver avuto tre match-point. Poi quell'ultimo, sfortunato, infinito quindi set n el quale Jannik Sinner deve arrendersi allo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha vinto il titolo del Grande Slam degli Internazionale di Francia imponendosi al Roland Garros 4-6, 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (10-2) in 5 ore e 30 minuti, la finale più lunga mai giocata al Roland Garros: questo il punteggio finale a favore del grande tennista spagnolo contro l'azzurro, che per tutto l'incontro ha dovuto combattere anche contro il tifo a favore dello spagnolo dei francesi e anche disturbante nei suoi confronti.

