Gravina sulla sconfitta dell’Italia | Si può vincere e perdere ma in quel modo non lo accetto

Gabriele Gravina, presidente della Figc, non nasconde delusione e rabbia di fronte alla sconfitta dell’Italia contro la Norvegia, sottolineando che si può perdere, ma non in quel modo. Durante il Festival della Serie A, ha espresso fermezza nel difendere i valori della Nazionale, evidenziando la crescita avversaria e la necessità di reagire con determinazione. La vittoria è un obiettivo, ma l’onore e l’impegno sono insostituibili.

Gravina, le parole del presidente della Figc sulla sconfitta dell'Italia contro la Norvegia. Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato dal palco del Festival della Serie A. Queste le sue dichiarazioni sulla sconfitta della Nazionale con la Norvegia. LE PAROLE DI GABRIELE GRAVINA – «La partita di Oslo? Nell'ambito delle valutazioni tecniche dobbiamo riconoscere che la Norvegia ha avuto una crescita esponenziale e oggi sia una delle nazionali più forti in senso assoluto. Se è più forti di noi? Al momento lo è: si può anche perdere, il problema è capire come. In un momento così delicato per il nostro calcio, credo che un approccio diverso e che solleticava quel fuoco dentro avrebbe dato forse un epilogo diverso.

