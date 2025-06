Gravina sulla disfatta dell' Italia in Norvegia | Perdere così non lo accetto Lasciare? Non mollo in un momento così delicato

Il fallimento in Norvegia ha scosso profondamente gli italiani, ma Gravina non si arrende. Con determinazione, il presidente della Figc sottolinea l’importanza di analizzare come si perde, perché ogni sconfitta può essere un'occasione di crescita. In un momento delicato per il calcio azzurro, la passione e la volontà di migliorare devono prevalere. La sfida ora è reagire con un nuovo spirito, perché perdere sì, ma sempre con dignità e consapevolezza.

"Si può perdere, ma bisogna capire come si perde, un approccio diverso che solleticava quel fuoco dentro a cui spesso fa riferimento Gigi Buffon poteva e doveva dare un epilogo diverso. Capire come si perde, quel modo non lo accetto". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, parla così della debacle degli azzurri a Oslo contro la Norvegia. "Non c'è spaccatura, c'è non molta lucidità anche.

"Norvegia più forte, non si può preparare una partita contro una corazzata in poco tempo" "Ma perdere così non è accettabile" Gravina parla dopo la disfatta di Oslo

Gravina: "La Norvegia è una delle squadre più forti in assoluto. Ha campioni straordinari ed è più forte dell'Italia oggi. Si può anche perdere in Norvegia ma conta anche come si perde. Il modo è inaccettabile. Il ct ha ricevuto giocatori stremati a 2 giorni dall