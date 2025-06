Gravina | Spalletti sta subendo attacchi immeritati Rilancio con lui? Questo non posso dirlo

Gabriele Gravina difende Spalletti, sottolineando che gli attacchi ricevuti sono immeritati e evidenziando la qualità dei talenti norvegesi come Haaland. La sfida di Oslo ha messo in luce le difficoltà della nazionale italiana, ma il presidente della FIGC rimane fiducioso nel percorso del tecnico toscano. Con un incontro cruciale alle porte, l’attenzione si concentra ora sul futuro della panchina azzurra, dove ogni decisione potrebbe cambiare le sorti del nostro calcio.

Gabriele Gravina ha commentato la disfatta di Oslo, gara di venerdì scorso in cui l'Italia di Spalletti ha rovinosamente perso 3-0 sotto i colpi di Duse, Haaland e Sorloth. Tre ottimi calciatori oggi di caratura internazionale, cosa che l'Italia non ha in abbondanza. Si parla tantissimo del futuro di Spalletti e del prossimo incontro che avrà proprio con il presidente della Federazione Italiana martedì prossimo. Intanto quest'ultimo ha così parlato al Festival della Serie A. Gravina: «La Norvegia è più forte, ma non si può perdere così». Di seguito quanto dichiarato: È più forte dell'Italia? «In questo momento lo è.