Gravina | Spalletti sta subendo attacchi immeritati è la persona più corretta del mondo del calcio

Gabriele Gravina difende con fermezza Spalletti, spesso vittima di attacchi ingiustificati. La recente sconfitta in Norvegia ha scatenato molte discussioni, ma il presidente della FIGC sottolinea la correttezza e l’integrità del tecnico toscano, vero esempio di professionalità nel calcio italiano. Con il futuro di Spalletti ancora da definire, Gravina si appresta ad affrontare un importante incontro martedì, confidando che la verità e il rispetto prevalgano in questa delicata fase.

Gabriele Gravina ha commentato la disfatta di Oslo, gara di venerdì scorso in cui l’Italia di Spalletti ha rovinosamente perso 3-0 sotto i colpi di Duse, Haaland e Sorloth. Tre ottimi calciatori oggi di caratura internazionale, cosa che l’Italia non ha in abbondanza. Si parla tantissimo del futuro di Spalletti e del prossimo incontro che avrà proprio con il presidente della Federazione Italiana martedì prossimo. Intanto quest’ultimo ha così parlato al Festival della Serie A. Gravina: «La Norvegia è più forte, ma non si può perdere così». Di seguito quanto dichiarato: « La Norvegia ha avuto crescita esponenziale, ora è tra le più forti in senso assoluto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gravina: «Spalletti sta subendo attacchi immeritati, è la persona più corretta del mondo del calcio»

