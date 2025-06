Gravina segue la vox populi | all-in su Ranieri più defilato Pioli per il dopo Spalletti Serve la scossa anti-esclusione dal Mondiale

Il calcio italiano si agita in un turbinio di decisioni: Gravina ascolta la voce dei tifosi, Ranieri si fa strada come possibile salvatore, mentre Pioli si candida a guidare il dopo Spalletti. Tra tensioni e speranze, il futuro della Nazionale si gioca in un delicato equilibrio: serve una scossa decisa per evitare l’allontanamento dalla coppa del mondo. La scelta è ormai alle porte e il countdown è iniziato.

Il futuro della panchina della Nazionale italiana potrebbe tingersi nuovamente di tricolore, ma con un volto esperto e amato: Claudio Ranieri. Dopo l’ennesima figuraccia e una qualificazione mondiale ancora lontana, la FIGC sta accelerando le valutazioni sul prossimo commissario tecnico. L’attuale guida, Luciano Spalletti, è fuori dai piani federali come ha spiegato nella conferenza stampa pomeridiana. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gravina segue la vox populi: all-in su Ranieri, più defilato Pioli per il dopo Spalletti. Serve la scossa anti-esclusione dal Mondiale

In questa notizia si parla di: Spalletti Ranieri Gravina Segue

Tegola per l’Italia, Buongiorno lascia il ritiro: Spalletti sceglie Ranieri, Mancini resta a Roma - Giornata di novità in casa Italia: Spalletti sceglie Ranieri e lascia fuori Mancini, un'assenza che fa rumore.

Gravina facesse pace col cervello Partecipa alla discussione

Italia, Gravina blinda se stesso e Spalletti, altro che dimissioni: "A Ranieri mando un abbraccio" - Il presidente della Figc: "Il progetto va avanti, non vedo possibilità di mollare. Rispetto per l'allenatore della nostra nazionale" ... Come scrive tuttosport.com

Italia, Gravina: "Non si può perdere in quel modo. Con Spalletti stiamo parlando" - Il presidente federale: "Sono convinto di restare. Ranieri? Non è il momento dei nomi. Il nostro attuale ct è Spalletti" ... Si legge su msn.com

Italia, Spalletti a rischio, Gravina valuta il cambio. Ranieri, Pioli e non solo: i nomi sul tavolo - Un anno dopo, stesso copione. Stesse parole, stesse facce provate, stesso interrogativo: Spalletti va esonerato? Da fcinter1908.it