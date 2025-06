Gravina rompe il silenzio | ecco il destino di Spalletti dopo la vergogna

Luciano è una persona di grande valore e competenza, capace di guidare con passione e determinazione. Gravina evidenzia l'importanza del suo ruolo, sottolineando come la sua esperienza sia fondamentale per risollevare le sorti della Nazionale. Tuttavia, il futuro di Spalletti rimane incerto, tra speranze di ripresa e sfide da affrontare. In questo momento cruciale, tutto il calcio italiano attende con fiducia una svolta decisiva.

Dopo la sconfitta bruciante contro la Norvegia, che ha scosso le fondamenta del progetto azzurro, il presidente della FIGC Gabriele Gravina rompe il silenzio e lo fa con parole dense di stima, ma anche di consapevolezza. Al centro del suo intervento, Luciano Spalletti: commissario tecnico della Nazionale, figura chiave nel progetto di rifondazione del calcio italiano, ma ora sospeso in un limbo di incertezze. “ Luciano è una persona straordinaria, dall’animo nobile, la persona più bella che abbia mai incontrato nel mondo del calcio. Gli attacchi che sta subendo sono immeritati: al calcio serve, al calcio fa bene ”, dichiara Gravina, usando parole che vanno ben oltre la semplice diplomazia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gravina rompe il silenzio: ecco il destino di Spalletti dopo la vergogna

