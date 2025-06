Gravina | "Spalletti? Non posso dire se il futuro sarà ancora con lui"

A due giorni dalla pesante sconfitta dell’Italia contro la Norvegia, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha preso parola per analizzare il momento delicato del nostro calcio. Tra riflessioni e incertezze, Gravina getta uno sguardo sul futuro, senza escludere nessuna possibilità. La domanda che tutti si pongono resta aperta: il rapporto con Spalletti continuerà o no?

A due giorni dalla pesante sconfitta dell`Italia con la Norvegia, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Gravina: "Play-out Serie B presumibilmente il 15 e 20 giugno" - I play-out di Serie B si svolgeranno presumibilmente il 15 e 20 giugno, secondo quanto annunciato dal presidente Gabriele Gravina durante una recente conferenza stampa.

Con quale coraggio Gravina non si è ancora dimesso? si deve dimettere prima Gravina di Spalletti, basta scempio sulla maglia azzurra tanto il prossimo mondiale non c'andiamo ma senza riforme non andiamo nanche a quello del 2034 Partecipa alla discussione

Giugno, mese di esami. Ricordo la versione di greco alla maturità, 18 righe massicce in cui però alla fine si capiva di più di questo modo contorto di parlare, e quindi pensare, pieno di tornanti inutili e faticosi. Spalletti è un ct faticoso. Partecipa alla discussione

