Gravina | "Non voglio pensare a un'Italia senza Mondiale Spalletti sta subendo attacchi immeritati"

A due giorni dalla sfida che ha lasciato l’Italia delusa, Gabriele Gravina si batte per mantenere vivo il sogno mondiale, dichiarando: "Non voglio pensare a un’Italia senza Mundial." Il presidente della FIGC difende Spalletti, subissato da attacchi ingiusti, e ribadisce l’importanza di sostenere la nostra nazionale in questo momento cruciale. È tempo di unirsi e credere nel ritorno ai vertici del calcio internazionale.

A due giorni dalla pesante sconfitta dell`Italia con la Norvegia, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Quot Gravina Italia Voglio

Gravina: "Play-out Serie B presumibilmente il 15 e 20 giugno" - I play-out di Serie B si svolgeranno presumibilmente il 15 e 20 giugno, secondo quanto annunciato dal presidente Gabriele Gravina durante una recente conferenza stampa.

Aggiungiamo: che Gravina sia ancora seduto sulla propria poltrona è vergognoso. Che tutto questo accada mentre il tennis italiano vola, può essere materia di riflessione. Partecipa alla discussione

In un paese normalissimo questi due sarebbero già stati LICENZIATI Con loro 2 ( e anche Ventura-Mancini) la Nazionale italiana @Azzurri ha già saltato 2 mondiali e ora siam sulla rotta buona per saltare il terzo! Dimettetevi e date spazio ad altri caz*o, Sp Partecipa alla discussione

Gravina: "Non voglio nemmeno pensare a un'Italia senza Mondiale" - Parla Gravina. Dopo la pesante sconfitta dell'Italia contro la Norvegia, il presidente della FIGC è intervenuto in conferenza stampa sul momento difficile che sta vivendo ... Scrive lalaziosiamonoi.it

Italia, Gravina: “Non voglio nemmeno pensare a un’Italia senza Mondiale” - Le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Modavia ... Da gianlucadimarzio.com

Gravina: «Ecco come voglio cambiare il calcio italiano» - Dopo un’estate cominciata con un doloroso mondiale senza la Nazionale italiana e terminata (forse ... (rinviando le questioni al Tar), Gabriele Gravina, presidente della Terza Serie ... Riporta ilsole24ore.com