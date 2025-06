Gravina | "La Norvegia è una delle nazionali più forti ma non si può perdere così Il campionato ci ha consegnato giocatori stremati"

A due giorni dalla pesante sconfitta dell’Italia contro la Norvegia, il presidente FIGC Gabriele Gravina si è esibito in una conferenza stampa carica di riflessione e determinazione. Con parole che cercano di infondere speranza e motivazione, Gravina ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide con coraggio, riconoscendo la forza avversaria ma anche la voglia di reagire e risalire. La squadra può ancora rialzarsi e scrivere nuove pagine di successo.

A due giorni dalla pesante sconfitta dell`Italia con la Norvegia, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Gravina Norvegia Quot Nazionali

Italia travolta in Norvegia: 3-0 e qualificazione Mondiale già a rischio. Pioggia di critiche per Spalletti e Gravina - Italia travolta in Norvegia: 3-0 e qualificazione mondiale già a rischio. La sconfitta pesante ha scatenato una pioggia di critiche verso Spalletti e Gravina, gettando ombre sulla nostra selezione in vista del 2026.

Gravina: "La Norvegia è una delle nazionali più forti, ma non si può perdere così. Il campionato ci ha consegnato giocatori stremati" - il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Moldavia: LA NORVEGIA - "La Norvegia ha avuto crescita esponenziale, ora è tra le ... Secondo calciomercato.com

Gravina: "Non voglio nemmeno pensare a un'Italia senza Mondiale" - Parla Gravina. Dopo la pesante sconfitta dell'Italia contro la Norvegia, il presidente della FIGC è intervenuto in conferenza stampa sul momento difficile che sta vivendo ... Si legge su lalaziosiamonoi.it

Spalletti, adesso che succede? Il disastro con la Norvegia e l’incontro con Gravina: i possibili scenari per l'Italia - Il 3-0 incassato a Oslo dalla nazionale azzurra apre una nuova crisi nella corsa al Mondiale 2026: tutti i dettagli ... Riporta msn.com