Gravina | Potete immaginare come sto C’è troppo voyeurismo da parte dei giornalisti

Gabriele Gravina denuncia un eccesso di voyeurismo da parte dei media, sottolineando quanto sia difficile affrontare le critiche in un momento così delicato per il calcio italiano. Dopo l’annuncio dell’esonero di Luciano Spalletti dalla Nazionale, Gravina si è mostrato visibilmente scosso, evidenziando quanto la pressione mediatica possa influenzare le decisioni e i sentimenti di chi lavora nel mondo del calcio. La sua presa di posizione apre una riflessione importante sulla responsabilità dell’informazione e sul rispetto verso i protagonisti dello sport.

Dopo la conferenza stampa del ct dell’Italia Luciano Spalletti, che ha annunciato l’esonero dalla Nazionale, il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato intercettato dai media presenti. Quando i giornalisti gli hanno chiesto quale fosse il suo stato d’animo, Gravina ha risposto, scuro in volto: « Potete immaginarlo. C’è troppo voyeurismo da parte vostra ». Gravina stamani: «Spalletti sta subendo attacchi immeritati». Il presidente Figc al Festival della Serie A: Era percepita l’importanza della partita? «Spero di sì. In caso contrario ci sarebbe da fare un’analisi molto più profonda: se perdi otto o nove calciatori su cui hai lavorato con un progetto tecnico-sportivo di avvicinamento alla qualificazione al Mondiale – che per noi è un obiettivo straordinario da centrare comunque – e non è stata sentita come doveva, c’è da fare un’analisi diversa». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gravina: «Potete immaginare come sto. C’è troppo voyeurismo da parte dei giornalisti»

In questa notizia si parla di: Gravina Potete Troppo Voyeurismo

Nazionale, Gravina commenta l'esonero di Spalletti: "C'è troppo voyeurismo" - Il presidente della Figc: "Si puo perdere, ma bisogna capire come. Se la partita non e stata sentita come avremmo dovuto e un problema" ... Scrive msn.com