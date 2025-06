Gravina parole clamorose su Spalletti | Non lo posso dire è finita?

Gabriele Gravina non ha mai nascosto le sue parole dure e senza mezzi termini nei confronti di Spalletti, soprattutto alla vigilia di una sfida cruciale come Italia-Moldavia. La batosta del 3-0 ha acceso i riflettori su un clima di tensione e sfiducia, ma il presidente della FIGC si mostra deciso a fare luce sulla situazione, affinché lo spirito sportivo e il rispetto per la maglia prevalgano sempre.

Il tempo è scaduto? Il presidente della Figc, Gravina, rompe il silenzio alla vigilia di Italia-Moldavia dopo la batosta pesantissima per 3-0. "Si può perdere, ma bisogna capire come si perde, un approccio diverso che solleticava quel fuoco dentro a cui speso fa riferimento Gigi Buffon poteva e doveva dare un epilogo diverso. Nello sport si può vincere e perdere, ma bisogna capire come si perde. Quel modo non lo accetto". Gabriele Gravina, presidente della Figc, parla così dopo la pesante sconfitta dell’Italia a Oslo contro la Norvegia nel primo impegno delle qualificazioni ai Mnondiali del prossimo anno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gravina, parole clamorose su Spalletti: "Non lo posso dire", è finita?

