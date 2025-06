Gravina | Norvegia più forte di noi ma non accetto di perdere così Serviva un approccio diverso

Gravina, la Norvegia ci supera, ma non accetto di perdere senza combattere. Al Festival della Serie A, il numero uno della FIGC sottolinea: “Serviva un approccio diverso.” I nostri ragazzi sono arrivati stremati, ma la determinazione resta, e con Spalletti si lavora per un futuro più forte. La passione e il coraggio di ripartire sono il vero motore del nostro calcio.

Il numero uno della Figc al Festival della Serie A: "I ragazzi ci sono arrivati stremati. Ho parlato con loro e con Spalletti, non c'è spaccatura". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gravina: "Norvegia più forte di noi, ma non accetto di perdere così. Serviva un approccio diverso"

In questa notizia si parla di: Gravina Norvegia Forte Accetto

Italia travolta in Norvegia: 3-0 e qualificazione Mondiale già a rischio. Pioggia di critiche per Spalletti e Gravina - Italia travolta in Norvegia: 3-0 e qualificazione mondiale già a rischio. La sconfitta pesante ha scatenato una pioggia di critiche verso Spalletti e Gravina, gettando ombre sulla nostra selezione in vista del 2026.

Gravina 'perdere così non lo accetto' - "Si può perdere, ma bisogna capire come si perde, un approccio diverso che solleticava quel fuoco dentro a cui speso fa riferimento Gigi Buffon poteva e doveva dare un epilogo diverso. Capire come si ... ansa.it scrive

Gravina: "La Norvegia è una delle nazionali più forti, ma non si può perdere così. Il campionato ci ha consegnato giocatori stremati" - A due giorni dalla pesante sconfitta dell`Italia con la Norvegia, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza stampa per presentare la. Secondo msn.com

Gravina sulla debacle azzurra a Oslo: "Capire come si perde" - Il presidente della Figc Gravina commenta la sconfitta contro la Norvegia e ribadisce la fiducia nel progetto Mondiale. sport.quotidiano.net scrive