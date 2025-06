Gravina non vuole sentir parlare di dimissioni | Potrei generare un ulteriore danno Vi spiego perché non lascio in questo momento

Gabriele Gravina ribadisce con fermezza: le sue dimissioni non sono in programma, perché potrebbe arrecare danni irreparabili al calcio italiano. In un momento delicato per la Nazionale e la Serie A, il presidente della Federcalcio sceglie di restare al suo posto, sottolineando l’importanza di mantenere stabilità e continuità. Ma quali sono davvero le ragioni di questa scelta? Scopriamolo insieme, perché il futuro del calcio italiano potrebbe dipendere proprio da questa decisione.

Gabriele Gravina, intervenuto al Festival della Serie A in corso a Parma, ha allontanato le sue dimissioni. Di seguito le sue parole dopo Norvegia Italia 3-0, dove non è sceso in campo nessun calciatore della Juventus. GRAVINA – « Assolutamente, come quasi il 99% dei delegati federali che mi ha dato fiducia mesi fa. Non vedo possibilità di mollare in un momento così delicato. Se dovessi immaginare ipotesi alternative possano dare un contributo innovativo e stravolgente lo farei, ma sono convinto del contrario: potrei generare un ulteriore danno.

