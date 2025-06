Gravina | Non voglio pensare a un’Italia senza Mondiale La Norvegia è più forte noi siamo stremati…

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha espresso preoccupazione e realismo di fronte alla recente sconfitta dell'Italia contro la Norvegia. Con parole dirette e appassionate, Gravina sottolinea come la crescita esponenziale della Norvegia la abbia portata tra le nazioni più forti, lasciando l’Italia stremata e desiderosa di non pensare a un futuro senza i grandi appuntamenti mondiali. La vittoria o la sconfitta, però, fanno parte di un cammino che dobbiamo continuare a costruire.

Le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, sul momento dell’Italia dopo la sconfitta contro la Norvegia. Tutti i dettagli in merito Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa del momento dell’Italia dopo le voci sul futuro di Spalletti. SCONFITTA NORVEGIA – «La Norvegia ha avuto crescita esponenziale, ora è tra le più forti in senso assoluto. Oggi rappresenta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gravina: «Non voglio pensare a un’Italia senza Mondiale. La Norvegia è più forte, noi siamo stremati…»

L’Italia affonda: 3-0 dalla Norvegia. Il calcio italiano muore, ma Gravina è stato rieletto col 98% dei voti. Juve, Milan, Inter? Tutte con lui. Solo uno ha detto no: Lotito. Difetti ne ha, ma non ha mai votato Gravina. Non dimentichiamo chi ha distrutto il calcio ital Partecipa alla discussione

Oslo, 6 giugno 2025. “In Norvegia il sole tramonta più tardi e i bambini hanno quindi più tempo di giocare per strada”. (Gabriele Gravina) Ovviamente si fa per scherzare #Azzurri #Nazionale #Italia #Gravina @FIGC @Azzurri Partecipa alla discussione

