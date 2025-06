Gravina | Non voglio pensare a un’Italia senza Mondiale La Norvegia è più forte noi siamo stremati… Poi l’annuncio su Ranieri e Spalletti

Gabriele Gravina, presidente della Figc, affronta con sincerità il difficile momento dell’Italia calcistica, sottolineando come la Norvegia, ormai tra le migliori in assoluto, abbia mostrato una crescita esponenziale. Dopo la sconfitta e le voci sul futuro di Spalletti, il cuore azzurro resta saldo: non voglio pensare a un’Italia senza Mondiale. Ma quale sarà il nostro prossimo passo? La risposta è ancora tutta da scrivere.

Le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, sul momento dell’Italia dopo la sconfitta contro la Norvegia. Tutti i dettagli in merito Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa del momento dell’Italia dopo le voci sul futuro di Spalletti. SCONFITTA NORVEGIA – «La Norvegia ha avuto crescita esponenziale, ora è tra le più forti in senso assoluto. Oggi rappresenta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gravina: «Non voglio pensare a un’Italia senza Mondiale. La Norvegia è più forte, noi siamo stremati…». Poi l’annuncio su Ranieri e Spalletti

In questa notizia si parla di: Gravina Italia Norvegia Voglio

Italia, Gravina: "Momento difficile per stanchezza e infortuni. Acerbi? Non commento, c'è dispiacere" - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha affrontato le sfide attuali del calcio italiano, segnato da infortuni e stanchezza.

L’Italia affonda: 3-0 dalla Norvegia. Il calcio italiano muore, ma Gravina è stato rieletto col 98% dei voti. Juve, Milan, Inter? Tutte con lui. Solo uno ha detto no: Lotito. Difetti ne ha, ma non ha mai votato Gravina. Non dimentichiamo chi ha distrutto il calcio ital Partecipa alla discussione

Oslo, 6 giugno 2025. “In Norvegia il sole tramonta più tardi e i bambini hanno quindi più tempo di giocare per strada”. (Gabriele Gravina) Ovviamente si fa per scherzare #Azzurri #Nazionale #Italia #Gravina @FIGC @Azzurri Partecipa alla discussione

Nazionale, Gravina: "Norvegia più forte. ma non voglio pensare a un'Italia senza Mondiale. Dimissioni? Sarebbe peggio" - Il presidente della Figc: "Si puo perdere, ma bisogna capire come. Se la partita non e stata sentita come avremmo dovuto e un problema" ... Da sportmediaset.mediaset.it

Pagina 2 | Bufera Italia, parla Gravina: "Non mollo, vado avanti. Ma è inaccettabile..." - Il presidente della FIGC ha parlato anche del futuro del ct Spalletti dal palco del Festival della Serie A a Parma ... Scrive corrieredellosport.it

Gravina: "Non voglio pensare a un'Italia senza Mondiale. Spalletti sta subendo attacchi immeritati" - A due giorni dalla pesante sconfitta dell`Italia con la Norvegia, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza ... Si legge su msn.com