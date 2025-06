Gravina non si dimette | Se lo facessi sarebbe solo un danno

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha dichiarato con fermezza di non voler rassegnare le dimissioni dopo la recente sconfitta degli Azzurri contro la Norvegia. Le sue parole, pronunciate al Festival della Serie A a Parma, sottolineano l’importanza di mantenere stabilità e coesione nel calcio italiano, convinto che un passo indietro ora sarebbe solo un danno. La sua leadership potrebbe essere decisiva per risollevare il movimento nazionale, ma quali saranno le prossime mosse?

Gabriele Gravina non si dimette: le parole del presidente della FIGC dopo la sconfitta degli Azzurri contro la Norvegia Gabriele Gravina, nel corso del Festival della Serie A, in corso di svolgimento a Parma, ha ribadito la volontà di non volersi dimettere dal ruolo di presidente della FIGC dopo la sconfitta dell'Italia contro la Norvegia .

