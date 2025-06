Gravina non risponde ai giornalisti e se ne va

Durante il Festival della Serie A a Parma, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha attirato l'attenzione non solo per il suo intervento, ma anche per il silenzio al termine dell'evento. Dopo aver preso la parola, Gravina si è allontanato senza rispondere alle domande dei giornalisti riguardo al futuro del ct Spalletti, alimentando discussioni e curiosità intorno alle sue scelte. La sua scelta di evitare commenti lascia spazio a molte interpretazioni sul volto del calcio italiano.

