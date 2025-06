Gravina | Italia può perdere ma così è inaccettabile! Alla non qualificazione non ci penso neanche

L’Italia affronta una sfida decisiva per la qualificazione al Mondiale 2026, ma la recente sconfitta 3-0 contro la Norvegia solleva gravi preoccupazioni. Il rischio di perdere punti preziosi è alto, e le parole di Gravina alla vigilia della gara contro la Moldavia sono un chiaro segnale di tensione. La nostra Nazionale può permettersi di perdere? Assolutamente no. La passione e l'impegno devono prevalere: questa volta, non ci aspettiamo altro che la vittoria.

L’Italia perde 3-0 contro la Norvegia nella sfida qualificazione al Mondiale. Luciano Spalletti ora rischia la panchina? Le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Modavia. ALTRA GRANDE SFIDA – Mancano poco più di 24 alla seconda gara dell’Italia nel girone di qualificazione ai mondiali di calcio del 2026. Sconfitta che, tra le altre cose, rischia anche di compromettere la vittoria del girone per gli uomini di Spalletti e che potrebbe portare a dover affrontare i playoff. Gabriele Gravina torna a parlare dopo il 3-0 incassato dalla Nazionale a Oslo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Gravina: «Italia può perdere, ma così è inaccettabile! Alla non qualificazione non ci penso neanche»

