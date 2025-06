Gravina elogia | Inter percorso straordinario! Serie A non conta solo vincerla

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si distingue ancora una volta per la sua visione equilibrata e appassionata del calcio. Ospite al Festival della Serie A a Parma, ha elogiato l’Inter non solo per il percorso straordinario in campionato, ma anche per l’impegno e la crescita complessiva. Per Gravina, il successo va oltre la vittoria, abbracciando valori come il fair play e la resilienza. E, allora, si può davvero dire che...

Dopo aver parlato della Nazionale Italiana di calcio e del futuro di Luciano Spalletti, Gabriele Gravina ospite al Festival della Serie A a Parma, si complimenta anche con l’Inter per la grande stagione. GRANDE PERCORSO – Gabriele Gravina elogia il percorso fatto fin qui dall’Inter, non solo in campionato: «È chiaro che lo sport, e il calcio in particolare, valorizzi il senso della vittoria, che è parte integrante del concetto di sport. Però è chiaro che lo sport deve essere praticato, e la vittoria più bella è il percorso. Nello sport vince uno, sul podio ci sono tre posti: uno vince, ma non possiamo pensare che gli altri siano disadattati. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Gravina elogia: «Inter, percorso straordinario! Serie A non conta solo vincerla»

